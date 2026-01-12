В Киеве и области слышны взрывы, город атакуют дроны, работает ПВО.

В Киеве и области раздаются взрывы. По вражеским дронам работает ПВО.

Дроны атакуют Киев сразу с нескольких направлений. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Украину атакуют российские дроны, держат курс на Киев: где сейчас существует опасность

Что известно об атаке дронов на Киев?

Вражеские дроны атакуют Киев с запада и севера одновременно. В столице и в Киевской области слышны взрывы от работы ПВО. Об этом сообщают корреспонденты 24 канала.

В ОВА призывают не снимать работу ВСУ и не пренебрегать правилами безопасности.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Этой ночью под атакой оказалась Одесса