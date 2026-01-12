Укр Рус
12 января, 01:35
Обновлено - 01:52, 12 января

В Киеве и области слышны взрывы: город атакуют дроны, работает ПВО

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Киеве и области слышны взрывы, город атакуют дроны, работает ПВО.
  • Дроны атакуют Киев с запада и севера одновременно, в ОВА призывают не снимать работу ВСУ.

В Киеве и области раздаются взрывы. По вражеским дронам работает ПВО.

Дроны атакуют Киев сразу с нескольких направлений. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке дронов на Киев?

Вражеские дроны атакуют Киев с запада и севера одновременно. В столице и в Киевской области слышны взрывы от работы ПВО. Об этом сообщают корреспонденты 24 канала.

В ОВА призывают не снимать работу ВСУ и не пренебрегать правилами безопасности.

Этой ночью под атакой оказалась Одесса

  • 11 января российские дроны атаковали Одессу. Поврежден объект инфраструктуры. В части одного из районов отсутствует электроснабжение.

  • Известно, что есть пострадавшие гражданские и разрушенный дом. Повреждены также и другие дома.