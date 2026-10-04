О усилении обороны Владимир Зеленский рассказал во время беседы с журналистами.

Как Киев защищают от дронов?

По словам президента, в столице уже установлено более 12 турелей. Еще восемь автоматических боевых модулей, рассчитанных на пулеметы 50-го калибра, планируется установить в Киевской области.

Против новых воздушных угроз необходимо создавать именно комбинированную систему защиты. Россия, вероятно, будет все больше делать ставку на реактивные беспилотники и баллистические ракеты.

Что касается массированных ударов, примерно таких, какие мы сейчас наблюдаем, я считаю, что они будут ориентированы не на количество, а на качество, переходя от использования обычных "Шахедов" к максимальному применению реактивных,

– сказал он.

Напомним, Украина разрабатывает сразу несколько средств защиты от российских ударных и реактивных дронов. Владимир Зеленский сообщил, что первые результаты уже демонстрируют " дроны-перехватчики "Барс" ", эффективность которых в настоящее время составляет около 30%.

Украина совместно с Германией планирует получить 2 тысячи таких дальнобойных перехватчиков. Параллельно испытываются другие модели дронов-перехватчиков.

Кроме того, Украина разрабатывает и другие средства противодействия реактивным БПЛА. В частности, Киев может начать получать первые результаты программы малых ракет уже во второй половине октября. Речь идет об отечественных разработках, которые планируется применять для борьбы с реактивными беспилотниками России.