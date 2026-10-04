Про посилення оборони Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Як Київ захищають від дронів?

За словами президента, у столиці вже встановили понад 12 турелей. Ще вісім автоматичних бойових модулів, розрахованих на кулемети 50-го калібру, планують встановити на Київщині.

Проти нових повітряних загроз необхідно створювати саме комбіновану систему захисту. Росія, ймовірно, дедалі більше робитиме ставку на реактивні безпілотники та балістичні ракети.

Що стосується масованих ударів, приблизно такі удари, які ми зараз бачимо, я вважаю, що вони будуть йти не в кількість, а в якість, переходити з використання звичайних "Шахедів" до максимального застосування реактивних,

– сказав він.

Нагадаємо, Україна розвиває одразу кілька засобів для захисту від російських ударних і реактивних дронів. Володимир Зеленський повідомив, що перші результати вже демонструють дрони-перехоплювачі "Барс", ефективність яких наразі становить близько 30%.

Україна разом із Німеччиною планує отримати 2 тисячі таких далекобійних перехоплювачів. Паралельно випробовуються інші моделі дронів-перехоплювачів.

Крім того, Україна розвиває й інші засоби протидії реактивним БпЛА. Зокрема, Київ може почати отримувати перші результати програми малих ракет уже в другій половині жовтня. Йдеться про вітчизняні розробки, які планують застосовувати для боротьби з реактивними безпілотниками Росії.