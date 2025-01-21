Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах Украины. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.
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18:23, 21 января
Где объявлена тревога
18:16, 21 января
Мониторинговые каналы указывали, что угроза баллистики с восточного направления.
18:15, 21 января
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога,
– сообщили в Воздушных силах.