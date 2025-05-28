Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Важно Россия производит больше ракет и дронов, чем использует, – FT

В ряде областей объявили воздушную тревогу

В 17:38 в Киеве объявили воздушную тревогу. Впоследствии она охватила все северные, а также часть центральных областей.

В 17:40 Воздушные силы предупредили, что причиной объявления тревоги стала угроза применения врагом баллистического вооружения с северо-востока. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом опасности и оставаться в безопасных местах до отбоя.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

В 17:52 Воздушные силы предупредили о скоростной цели на границе Сумщины в юго-западном направлении.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте