Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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У низці областей оголосили повітряну тривогу

О 17:38 у Києві оголосили повітряну тривогу. Згодом вона охопила всі північні, а також частину центральних областей.

О 17:40 Повітряні сили попередили, що причиною оголошення тривоги стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу. Закликаємо українців не нехтувати сигналом небезпеки та залишатися у безпечних місцях до відбою.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

О 17:52 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на прикордонні Сумщини в південно-західному напрямку.

Де зараз оголошено тривогу: дивіться на карті