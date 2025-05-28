Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Важливо Росія виробляє більше ракет і дронів, ніж використовує, – FT
У низці областей оголосили повітряну тривогу
О 17:38 у Києві оголосили повітряну тривогу. Згодом вона охопила всі північні, а також частину центральних областей.
О 17:40 Повітряні сили попередили, що причиною оголошення тривоги стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу. Закликаємо українців не нехтувати сигналом небезпеки та залишатися у безпечних місцях до відбою.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
О 17:52 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на прикордонні Сумщини в південно-західному напрямку.
Де зараз оголошено тривогу: дивіться на карті