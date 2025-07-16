Тревогу в областях объявили из-за угрозы применения врагом баллистики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Какова причина воздушной тревоги 16 июля?

Днем 16 июля в ряде регионов объявили воздушную тревогу. Так, в 17:22 в КГГА сообщили, что сирены воздушной тревоги звучат в Киеве.

В то же время тревогу объявили и в ряде других областей. В Воздушных силах информировали, с чем это связано. В частности, там предупредили об угрозе применения баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога,

– говорится в сообщении.

В 17:36 в Воздушных силах объявили об отбое тревоги.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

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К слову, в половине 6 часов дня на Сумщине было громко. Журналисты сообщали, что в Шостке был слышен звук взрыва.