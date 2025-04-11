Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию. В случае объявления тревоги в вашем регионе – немедленно направляйтесь в укрытие.

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Где объявлена ​​опасность

Ориентировочно в 18:44 по Украине начала распространяться воздушная тревога. В Воздушных силах позже назвали причину.

Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления, в областях, где объявлена ​​воздушная тревога,

– говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, существует опасность пусков ракет систем "Искандер" или С-300/С-400.

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В каких областях тревога: смотрите на карте

"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги", – подчеркнули в КМВА.

К слову, накануне в части областей Украины также объявлялась воздушная тревога из-за угрозы ударов баллистическими ракетами с северо-восточного направления. Также была опасность пусков ракет систем "Искандер" или С-300/С-400.