Об этом предупреждали жителей Украины Воздушные силы ВСУ. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

Смотрите также В Кривом Роге прогремели взрывы

13:13, 17 августа В каких регионах воздушная тревога

Воздушная тревога в обед 17 августа / Скриншот 24 Канала

13:01, 17 августа Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога,

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.