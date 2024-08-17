Об этом предупреждали жителей Украины Воздушные силы ВСУ. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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13:13, 17 августа
В каких регионах воздушная тревога
Воздушная тревога в обед 17 августа / Скриншот 24 Канала
13:01, 17 августа
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога,
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.
12:59, 17 августа
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.