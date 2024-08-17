Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
Дивіться також У Кривому Розі прогриміли вибухи
13:13, 17 серпня
В яких регіонах повітряна тривога
Повітряна тривога в обід 17 серпня / Скриншот 24 Каналу
13:01, 17 серпня
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога,
– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
12:59, 17 серпня
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.