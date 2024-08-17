Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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13:13, 17 серпня В яких регіонах повітряна тривога

Повітряна тривога в обід 17 серпня / Скриншот 24 Каналу

13:01, 17 серпня Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога,

– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.