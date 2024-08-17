Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зазначимо, що в місті була оголошена повітряна тривога.
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Вибухи в Кривому Розі 17 серпня
О 12:29 у Дніпропетровській області почали лунати сирени, що сповіщали про початок повітряної тривоги. Зокрема, тоді ж тривога лунала і в Кривому Розі.
Практично одразу в Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістики ворожими військами.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", – повідомили в ПС.
Буквально через декілька хвилин кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у місті.
У Кривому Розі чутно звуки вибуху,
– ідеться в повідомленні.