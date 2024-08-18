Утром 18 августа ряд регионов Украины "покраснел". Россия запустила по нашей территории ракеты.
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Ракета движется на малых высотах
Мониторинговые каналы отмечают, что ракета продолжает движение на малых высотах. Она находится на границе Черкасской и Киевской областей.
Ракета в Черкасской области.
Другой мониторинговый канал настаивает, что ракета продолжила движение и перелетела в Полтавскую область.
Ракета прекратила существование
Мониторинговые каналы пишут, что ракета прекратила свое существование в пределах Черниговской области. В то же время воздушная тревога продолжается до отбоя.
Мониторинговые каналы пишут о движении ракеты из Нежина на Прилуки Черниговской области.
Мониторинговые каналы пишут об угрозе баллистики. Воздушные силы написали о ракетной опасности.
Ракета на Киевщину
Воздушные силы известили о движении ракеты на Киевскую область.