Утром 18 августа ряд регионов Украины "покраснел". Россия запустила по нашей территории ракеты.

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07:12, 18 августа

Ракета движется на малых высотах

Мониторинговые каналы отмечают, что ракета продолжает движение на малых высотах. Она находится на границе Черкасской и Киевской областей.

07:08, 18 августа

Ракета в Черкасской области.

07:03, 18 августа

Другой мониторинговый канал настаивает, что ракета продолжила движение и перелетела в Полтавскую область.

07:01, 18 августа

Ракета прекратила существование

Мониторинговые каналы пишут, что ракета прекратила свое существование в пределах Черниговской области. В то же время воздушная тревога продолжается до отбоя.

06:56, 18 августа

Мониторинговые каналы пишут о движении ракеты из Нежина на Прилуки Черниговской области.

06:56, 18 августа

Мониторинговые каналы пишут об угрозе баллистики. Воздушные силы написали о ракетной опасности.

06:55, 18 августа

Ракета на Киевщину

Воздушные силы известили о движении ракеты на Киевскую область.