Зранку 18 серпня низка регіонів України "почервоніла". Росія запустила по нашій території ракети.
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Ракета рухається на малих висотах
Моніторингові канали відмічають, що ракета продовжує рух на малих висотах. Вона перебуває на межі Черкаської та Київської областей.
Ракета на Черкащині.
Інший моніторинговий канал наполягає, що ракета продовжила рух та перелетіла в Полтавську область.
Ракета припинила існування
Моніторингові канали пишуть, що ракета припинила своє існування у межах Чернігівської області. Водночас повітряна тривога триває до відбою.
Моніторингові канали пишуть про рух ракети з Ніжина на Прилуки Чернігівської області.
Моніторингові канали пишуть про загрозу балістики. Повітряні сили написали про ракетні небезпеку.
Ракета на Київщину
Повітряні сили сповістили про рух ракети на Київську область.