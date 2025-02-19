Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также Россия ночью атаковала "Шахедами" Украину: сколько вражеских целей удалось приземлить защитникам
Воздушная тревога 19 февраля
Отбой угрозы применения баллистического вооружения,
– указали в Воздушных силах.
В Киеве и еще в нескольких областях объявили отбой тревоги.
Где сейчас воздушная тревога
Угроза применения баллистического вооружения , в областях где объявлена воздушная тревога,
– сообщили в ПС.
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.