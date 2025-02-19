Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Воздушная тревога 19 февраля

13:21, 19 февраля Отбой угрозы применения баллистического вооружения,

– указали в Воздушных силах.

13:19, 19 февраля В Киеве и еще в нескольких областях объявили отбой тревоги.

13:14, 19 февраля Где сейчас воздушная тревога

13:08, 19 февраля Угроза применения баллистического вооружения , в областях где объявлена воздушная тревога,

– сообщили в ПС.