Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Повітряна тривога 19 лютого
Відбій загрози застосування балістичного озброєння,
– вказали в Повітряних силах.
У Києві та ще в кількох областях оголосили відбій тривоги.
Де зараз повітряна тривога
Загроза застосування балістичного озброєння , в областях де оголошено повітряну тривогу,
– повідомили в ПС.
В Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.