Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Повітряна тривога 19 лютого

13:21, 19 лютого Відбій загрози застосування балістичного озброєння,

– вказали в Повітряних силах.

13:19, 19 лютого У Києві та ще в кількох областях оголосили відбій тривоги.

13:14, 19 лютого Де зараз повітряна тривога

13:08, 19 лютого Загроза застосування балістичного озброєння , в областях де оголошено повітряну тривогу,

– повідомили в ПС.