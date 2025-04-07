Около 08:05 в столице и нескольких северных областях было сообщено о ракетной опасности, передает 24 Канал.

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Угроза ракетного удара

Воздушные силы уточнили, что для областей, где объявили воздушную тревогу, есть угроза использования врагом баллистического вооружения.

Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до опасности,

– призвали в КМВА.

Мониторы уточняют, что пуски баллистики возможны с территории Курской области.

Напомним, что утром 6 апреля оккупанты совершили комбинированную атаку на Украину. Против Киева враг использовал баллистические ракеты "Искандер-М". В целом противник нанес удар 132 дронами и ракетами, из которых 53 были сбиты украинскими силами ПВО.