Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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В Украине раздавалась воздушная тревога

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 13:36. После этого она распространилась также на ряд центральных, северных и южных областей Украины.

Тогда же Воздушные силы ВСУ написали об ракетной опасности в областях, где объявлена ​​воздушная тревога.

Угроза баллистики!

– говорится в следующем сообщении.

Мониторинговые каналы также написали об угрозе баллистики с востока и отметили возможный пуск "Искандеров" или систем ПВО С-300/С-400.

Около 14.07 в Украине объявили отбой воздушной тревоги.

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Напомним, в ночь на 16 апреля российские беспилотники в очередной раз атаковали Одессу. В результате удара дронов в городе были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.