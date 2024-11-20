Сирены раздавались в северных областях. 24 Канал призывает граждан не игнорировать тревогу и направляться в укрытие.
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Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
14:21, 20 ноября
Воздушные силы сообщили об отбое угрозы по областям.
13:57, 20 ноября
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
13:54, 20 ноября
Черниговская, Сумская, Полтавская области – ракетная опасность!
13:52, 20 ноября
Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская области – ракетная опасность!