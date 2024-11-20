Сирени лунали у північних областях. 24 Канал закликає громадян не ігнорувати тривогу та прямувати в укриття.

До теми Удар по будинках в Одесі: кількість загиблих і поранених зросла

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

14:21, 20 листопада Повітряні сили повідомили про відбій загрози по областях.

13:57, 20 листопада Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

13:54, 20 листопада Чернігівська, Сумська, Полтавська області – ракетна небезпека!