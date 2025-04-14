Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока в областях, где объявлена воздушная тревога!
Приход баллистического вооружения врага в пределах города Сумы,
– написали в Воздушных силах.
По данным мониторов, в Сумах, предварительно, применили 1 баллистическую ракету типа "Искандер-М". Угроза баллистики продолжается.
Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте
В Сумах прогремел взрыв, пишет Суспильное.