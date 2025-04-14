Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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21:58, 14 апреля Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока в областях, где объявлена воздушная тревога!

21:09, 14 апреля Приход баллистического вооружения врага в пределах города Сумы,

– написали в Воздушных силах.

21:06, 14 апреля По данным мониторов, в Сумах, предварительно, применили 1 баллистическую ракету типа "Искандер-М". Угроза баллистики продолжается.

21:04, 14 апреля Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте