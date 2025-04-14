Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Більше ніж 10 автівок вигоріли повністю: які наслідки російського удару дроном по Сумах

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:58, 14 квітня Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях де оголошено повітряну тривогу!

21:09, 14 квітня Прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми,

– написали у Повітряних силах.

21:06, 14 квітня За даними моніторів, у Сумах, попередньо, було застосовано 1 балістичну ракету типу "Іскандер-М". Загроза балістики триває.

21:04, 14 квітня Де зараз лунає тривога: дивіться на карті