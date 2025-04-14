Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків міського голови Сум Артема Кобзаря.

До теми Часу на роздуми немає: у МВС озвучили швидкість ракет, якими Росія вдарила по цивільних у Сумах

Які наслідки влучання дроном по автостоянці у Сумах

Артем Кобзар розповів, що внаслідок останнього прильоту БпЛА типу "Шахед" по Сумах було пошкоджено 19 автомобілів.

З них 11 – повністю згоріли, 8 – зазнали ушкоджень,

– розповів посадовець.

Виконувач обов'язків міського голови Сум також зауважив, що інформації про загиблих після удару окупантів наразі немає.

Важливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!

До слова, раніше міська влада Сум повідомила, що російський "Шахед" вдень влучив в одну з автостоянок міста. Відомо, що одна людина внаслідок атаки постраждала, лікарі надають їй допомогу.

Повітряна тривога у Сумській області триває ще 09:06 14 квітня. Повітряні сили повідомляли, що навколо Сум літають як ворожі розвідувальні, так і ударні дрони.