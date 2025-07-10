Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте

17:33, 10 июля

Отбой в остальных областях. Угроза остается для Сумской, Донецкой и части Днепропетровской областей.

17:25, 10 июля

Отбой тревоги в Киеве и Киевской области.

17:15, 10 июля

Группа ударных БпЛА – курсом на Сумы!

17:13, 10 июля

Угроза применения баллистического вооружения с востока!