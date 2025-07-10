Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми "Шахед" влетів у квартиру: під час атаки на Київ постраждав глава Національної спілки художників

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Де зараз лунає тривога: дивіться на карті

17:25, 10 липня

Відбій тривоги у Києві та Київській області.

17:15, 10 липня

Група ударних БпЛА – курсом на Суми!

17:13, 10 липня

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!