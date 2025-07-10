Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми "Шахед" влетів у квартиру: під час атаки на Київ постраждав глава Національної спілки художників
Що відомо про повітряну тривогу
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Де зараз лунає тривога: дивіться на карті
Відбій тривоги у Києві та Київській області. Група ударних БпЛА – курсом на Суми! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!17:25, 10 липня17:15, 10 липня17:13, 10 липня
Відбій тривоги у Києві та Київській області.
Група ударних БпЛА – курсом на Суми!
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!