Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты. Что известно о тревоге в регионах Украины, расскажет 24 Канал.
Смотрите также Россияне ночью атаковали Хмельницкую область: есть повреждения
В Киеве и некоторых регионах объявили отбой.
Однако для ряда областей остается угроза применения баллистического вооружения с южного направления.
Тревога дошла до юга страны. Мэр города сообщил об угрозе баллистики из Крыма
Воздушная тревога дошла до Киева и области.
В ПС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В Полтавской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.