Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты. Что известно о тревоге в регионах Украины, расскажет 24 Канал.

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10:12, 7 августа В Киеве и некоторых регионах объявили отбой. Однако для ряда областей остается угроза применения баллистического вооружения с южного направления.

10:10, 7 августа Тревога дошла до юга страны. Мэр города сообщил об угрозе баллистики из Крыма

09:42, 7 августа Воздушная тревога дошла до Киева и области.

09:40, 7 августа В ПС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.