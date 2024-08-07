Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту. Що відомо про тривогу в регіонах України, розповість 24 Канал.

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10:12, 7 серпня

У Києві та деяких регіонах оголосили відбій.

Проте для низки областей залишається загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

10:10, 7 серпня

Тривога дійшла до півдня країни. Мер міста повідомив про загрозу балістики з Криму

09:42, 7 серпня

Повітряна тривога дійшла до Києва та області.

09:40, 7 серпня

У ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

09:39, 7 серпня

У Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях оголосили повітряну тривогу.