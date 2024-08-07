Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту. Що відомо про тривогу в регіонах України, розповість 24 Канал.
Дивіться також Росіяни вночі атакували Хмельницьку область: є пошкодження
У Києві та деяких регіонах оголосили відбій.
Проте для низки областей залишається загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.
Тривога дійшла до півдня країни. Мер міста повідомив про загрозу балістики з Криму
Повітряна тривога дійшла до Києва та області.
У ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
У Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях оголосили повітряну тривогу.