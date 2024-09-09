Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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16:49, 9 сентября Сейчас тревога сохраняется на территории Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областей.

16:36, 9 сентября Мониторинговые каналы пишут об угрозе баллистики для северных регионов с территории Курской и Воронежской областей.



16:35, 9 сентября Скоростная цель через Сумскую область в направлении Черниговской области,

– пишут защитники неба.