Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Сейчас тревога сохраняется на территории Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областей.
Мониторинговые каналы пишут об угрозе баллистики для северных регионов с территории Курской и Воронежской областей.
Скоростная цель через Сумскую область в направлении Черниговской области,
– пишут защитники неба.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока,
– сообщили в Воздушных силах.