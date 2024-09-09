Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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16:49, 9 вересня Наразі тривога зберігається на території Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської та Донецької областей.

16:36, 9 вересня Моніторингові канали пишуть про загрозу балістики для північних регіонів з території Курської та Воронезької областей.



16:35, 9 вересня Швидкісна ціль через Сумщину в напрямку Чернігівської області,

– пишуть оборонці неба.