Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також В ОТУ "Харків" назвали три головних завдання ворожих авіабомбардувань та ударів по Харкову
Наразі тривога зберігається на території Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської та Донецької областей.
Моніторингові канали пишуть про загрозу балістики для північних регіонів з території Курської та Воронезької областей.
Швидкісна ціль через Сумщину в напрямку Чернігівської області,
– пишуть оборонці неба.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу,
– повідомили у Повітряних силах.