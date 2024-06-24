Энергетики сообщают об увеличении объема ограничений. Кроме этого, с 13:00 в Днепропетровской области применены аварийные отключения.

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Отключение света

В Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях

с 13:00 до 23:00 введен увеличенный объем ограничений,

– написали в Укрэнерго.

Отмечается, что причиной является недостаточная эффективность уже примененных облэнерго мер ограничения потребления.

Напомним, что 24 июня все облэнерго применяют графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00. В Укрэнерго писали, что в промежуток с 19:00 до 23:00 ограничения могут быть больше. Причина – рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак.