Сирены в Киеве и ряде других областей начали раздаваться около половины 9 утра. Враг может атаковать ракетами и не игнорируйте воздушную тревогу.

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Где раздались воздушные тревоги

Херсонская – 08:25;

Николаевская – 08:26;

Днепропетровская – 08:30;

Кировоградская – 08:30;

Винницкая – 08:30;

Киев и Киевская область – 08:31;

Черкасская – 08:31;

Житомирская – 08:31;

Запорожская – 08:32;

Черниговская – 08:32;

Хмельницкая – 08:34;

Черновицкая – 08:34.

Уже в 08:39 сирены раздались в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях. А уже в 08:43 – в Закарпатье. 08:47 воздушную тревогу объявили также в Донецкой области.

Откуда угроза удара

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 08:39 написал, что область на северо-западе покидают две непонятные цели. Они летят в направлении Запада Украины.

По имеющейся информации, в акватории Азовского моря находятся два Су-35. Поэтому возможна атака прифронтовых районов Запорожской области. Не игнорируйте сирены.

Виталий Ким в 08:46 подтвердил пуски с акватории Черного моря. Предполагаем, что речь идет об атаке ракетами типа "Калибр".

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу. Помните, что вам обязательно следует находиться в укрытии или хотя бы соблюдать правила двух стен. Ваша жизнь и здоровье в ваших руках. Не пренебрегайте этим!

Попросил не игнорировать сирены глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он подчеркнул, что существует угроза ракетных ударов.