Сначала сирены прозвучали в Киеве и Днепропетровской области. Впоследствии тревоги распространились на Востоке, Юге, Севере и Центре.

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Где прозвучали сирены

По состоянию на 13:17 сирены известили о воздушной тревоге в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Черкасской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Кировоградской области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области.

Также непрерывная воздушная тревога объявлена в Луганской области и Автономной Республике Крым.

Главные правила безопасности во время воздушной тревоги

  • Находитесь в укрытии – это может быть подвал, паркинг и т.д. Если поблизости нет укрытия, прячьтесь за правилом двух стен.
  • Если вы слышите взрывы, помните, что это может работать ПВО. Однако важно не публиковать никаких кадров с работой Сил противовоздушной обороны, чтобы не помогать врагу.
  • Если все же был прилет, то также важно во время тревоги не распространять фото и видео с последствиями удара, место или его геолокацию. Все это может использовать враг для коррекции огня.
  • Если вы слышите характерные звуки, напоминающие работу бензопилы или мотора мотоцикла, это могут быть иранские дроны-камикадзе.
  • Следите за обновлениями местных властей и доверяйте информацию только из проверенных источников. Находитесь в укрытии до отбоя воздушной тревоги.