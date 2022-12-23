Сначала сирены прозвучали в Киеве и Днепропетровской области. Впоследствии тревоги распространились на Востоке, Юге, Севере и Центре.
Важно Мирный план команды Зеленского, Укрпочта заработала в Луганской области: хронология 303 дня войны
Где прозвучали сирены
По состоянию на 13:17 сирены известили о воздушной тревоге в:
- Киеве и Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Черкасской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Кировоградской области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области.
Также непрерывная воздушная тревога объявлена в Луганской области и Автономной Республике Крым.
Главные правила безопасности во время воздушной тревоги
- Находитесь в укрытии – это может быть подвал, паркинг и т.д. Если поблизости нет укрытия, прячьтесь за правилом двух стен.
- Если вы слышите взрывы, помните, что это может работать ПВО. Однако важно не публиковать никаких кадров с работой Сил противовоздушной обороны, чтобы не помогать врагу.
- Если все же был прилет, то также важно во время тревоги не распространять фото и видео с последствиями удара, место или его геолокацию. Все это может использовать враг для коррекции огня.
- Если вы слышите характерные звуки, напоминающие работу бензопилы или мотора мотоцикла, это могут быть иранские дроны-камикадзе.
- Следите за обновлениями местных властей и доверяйте информацию только из проверенных источников. Находитесь в укрытии до отбоя воздушной тревоги.