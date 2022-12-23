Спершу сирени пролунали у Києві та Дніпропетровщині. Згодом тривоги поширилися на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі.

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Де пролунали сирени

Станом на 13:17 сирени сповістили про повітряну тривогу в:

  • Києві та Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Черкаській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Кіровоградській області;
  • Одеській області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області.

Також безперервна повітряна тривога оголошена у Луганській області та в Автономній Республіці Крим.

Головні правила безпеки під час повітряної тривоги

  • Перебувайте в укритті – це може бути підвал, паркінг тощо. Якщо поблизу немає укриття, то ховайтесь за правилом двох стін.
  • Якщо ви чуєте вибухи, то пам'ятайте, що це може працювати ППО. Однак важливо не публікувати жодних кадрів з роботою Сил протиповітряної оборони, аби не допомагати ворогу.
  • Якщо все ж був приліт, то також важливо під час тривоги не поширювати фото та відео з наслідками удару, назву місця чи його геолокацію. Усе це може використати ворог для коригування вогню.
  • Якщо ви чуєте характерні звуки, які нагадують роботу бензопили чи мотору мотоцикла, то це можуть бути іранські дрони-камікадзе.
  • Слідкуйте за оновленнями місцевої влади та довіряйте інформації тільки з перевірених джерел. Перебувайте в укритті до відбою повітряної тривоги.