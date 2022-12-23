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Зауважте Зеленський зустрівся з Дудою, теракт у Краматорську: хронологія 302 дня війни

2:29 Північна Корея різко заявила, що не давала зброї Росії. Адже речник адміністрації президента США з питань національної безпеки Джона Кірбі сказав, що КНДР передала партію зброї ПВК "Вагнера". У Північній Кореї сказали, що нібито:

"ніколи не відбувалося жодних збройних операцій";

сама інформація нібито "найабсурдніша вигадка", а також, що вона, мовляв, "не варта жодних коментарів або інтерпретацій".

Натомість Євгєній Пригожин заяву США назвав "плітками та спекуляціями" та сказав, що нібито ПВК "Вагнера" достатньо багато купує саме американського озброєння.

1:37 У Луганській області запрацювала Укрпошта. Зокрема, це трапилось у селі Невське. Там поновили виплату пенсій та допомоги Червоного Хреста.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що за день здійснили 100 виплат.

00:06 Володимир Зеленський розповів, що 60 найвідоміших локацій світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною. Електрику виключили у найдовшу ніч – з 21 на 22 грудня.

Вимкнули ілюмінацію Ніагарського водоспаду, Рокфеллер-центру, мерії Парижа, Колізею, будівлі Європарламенту, Сіднейської опери й інших локацій.

Це відбулось в межах ініціативи #LightUpUkraine, яку запустила UNITED24. Їм вдалося зібрати 2 мільйони доларів на генератори для українських лікарень.

Найвідоміші локації вимкнули світло на знак солідарності з Україною: дивіться відео