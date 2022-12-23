Також саме Євген Малолєтка є автором фотографій обстрілу російськими військами міської лікарні № 3 Маріуполя.

Важливо У Маріуполі окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні

The Guardian також оприлюднило 10 найзнаковіших світлин фотографа та розпитало його про історію їх створення. За даними видання, Євген був членом команди Associated Press та автором найбільш яскравих фото про війну в Україні.

Український фотограф був у Маріуполі з перших годин окупації

До початку повномасштабного російського вторгнення Євген Малолєтка та команда Associated Press перебували у Харкові. Там українець знімав підготовку до бойових дій. Коли ризик розгортання війни став значним, команда Associated Press виїхала до Маріуполя. Євген зі своїми колегами прибули у місто за годину до початку повномасштабного вторгнення.

Впродовж 20 днів команда фіксувала злочини Росії, але вимушена була поїхати через те, що окупанти почали розшукувати фотографів. Залишив Маріуполь 15 березня 2022 року у складі колони, яка виїхала після відкриття гуманітарного коридору.

Війни в Україні / Фото Євгена Малолєтки

Після Маріуполя Малолєтка продовжив працювати у гарячих точках, зокрема у Харкові, Ізюмі та Херсоні.

До Херсона я повернувся не відразу після звільнення, а трохи пізніше. На повернення України люди чекали 9 місяців. І попри всі страждання, які пережили люди під час війни, ми чули лише одне: "Краще бути під обстрілами, ніж під Росією",

– зазначив він для The Guardian.

Цікаво! Раніше Євген Малолєтка разом з колегою Мстиславом Черновим стали лавреатами французької премії Bayeux Calvados-Normandy Award за фоторепортажі з Маріуполя.