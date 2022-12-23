Также именно Евгений Малолетка является автором фотографий обстрела российскими войсками. городской больницы №3 Мариуполя.

Важно В Мариуполе оккупанты насильно вывезли врачей и пациентов городской больницы

The Guardian также обнародовало 10 самых знаменитых фотографий фотографа и расспросило его об истории их создания. По данным издания, Евгений был членом команды Associated Press и автором самых ярких фото о войне в Украине.

Украинский фотограф был в Мариуполе с первых часов оккупации

До начала полномасштабного российского вторжения Евгений Малолетка и команда Associated Press находились в Харькове. Там украинец снимал подготовку к боевым действиям. Когда риск развертывания войны стал значительным, команда Associated Press выехала в Мариуполь. Евгений со своими коллегами прибыли в город за час до начала полномасштабного вторжения.

В течение 20 дней команда фиксировала преступления России, но вынуждена была уехать из-за того, что оккупанты начали разыскивать фотографов. Покинул Мариуполь 15 марта 2022 года в составе колонны, выехавшей после открытия гуманитарного коридора.

Войны в Украине / Фото Евгения Малолетки

После Мариуполя Малолетка продолжил работу в горячих точках, в частности в Харькове, Изюме и Херсоне.

В Херсон я вернулся не сразу после увольнения, а чуть позже. Возвращения Украины люди ждали 9 месяцев. И, несмотря на все страдания, которые пережили люди во время войны, мы слышали только одно: "Лучше быть под обстрелами, чем под Россией",

– отметил он для The Guardian.

Любопытно! Ранее Евгений Малолетка вместе с коллегой Мстиславом Черновым стали лауреатами французской премии Bayeux Calvados-Normandy Award за фоторепортажи из Мариуполя.