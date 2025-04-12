Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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11:58, 12 апреля
Где сейчас воздушная тревога
В ряде регионов Украины угроза атаки врага.
11:49, 12 апреля
Мониторинговые каналы информируют об угрозе баллистики с Востока.
"Вероятный запуск баллистических ракет систем Искандер/С-300/С-400", – пишут там.
11:48, 12 апреля
Киевская область – ракетная опасность! Угроза баллистики!
11:39, 12 апреля
Черниговская область – ракетная опасность! Угроза баллистики!