Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Росія вночі запустила понад 80 БпЛА для атаки по містах України: скільки дронів вдалося збити

11:58, 12 квітня Де зараз повітряна тривога В низці регіонів України загроза атаки ворога.

11:49, 12 квітня Моніторингові канали інформують про загрозу балістики зі Сходу. "Ймовірний запуск балістичних ракет систем Іскандер/С-300/С-400", – пишуть там.

11:48, 12 квітня Київська область – ракетна небезпека! Загроза балістики!