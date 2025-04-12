Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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11:58, 12 квітня

Де зараз повітряна тривога

В низці регіонів України загроза атаки ворога.

11:49, 12 квітня

Моніторингові канали інформують про загрозу балістики зі Сходу.

"Ймовірний запуск балістичних ракет систем Іскандер/С-300/С-400", – пишуть там.

11:48, 12 квітня

Київська область – ракетна небезпека! Загроза балістики!

11:39, 12 квітня

Чернігівська область – ракетна небезпека! Загроза балістики!