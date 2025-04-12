Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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11:58, 12 квітня
Де зараз повітряна тривога
В низці регіонів України загроза атаки ворога.
11:49, 12 квітня
Моніторингові канали інформують про загрозу балістики зі Сходу.
"Ймовірний запуск балістичних ракет систем Іскандер/С-300/С-400", – пишуть там.
11:48, 12 квітня
Київська область – ракетна небезпека! Загроза балістики!
11:39, 12 квітня
Чернігівська область – ракетна небезпека! Загроза балістики!