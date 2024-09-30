Об этом заявили в Воздушных силах. Отбой тревоги объявили в 09:08.

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09:08, 30 сентября Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

09:06, 30 сентября В КГВА заявили, что в Киеве отбой воздушной тревоги.

09:01, 30 сентября Где объявлена тревога: смотрите карту

08:42, 30 сентября Воздушные силы призвали: "Кропивницкий – в укрытие!"