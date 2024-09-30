Про це заявили в Повітряних силах. Відбій тривоги оголосили о 09:08.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
09:08, 30 вересня
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
09:06, 30 вересня
У КМВА заявили, що в Києві відбій повітряної тривоги.
09:01, 30 вересня
Де оголошена тривога: дивіться карту
08:42, 30 вересня
Повітряні сили наголосили: "Кропивницький – в укриття!".
08:38, 30 вересня
Загроза застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.