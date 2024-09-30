Про це заявили в Повітряних силах. Відбій тривоги оголосили о 09:08.

Дивіться також Вночі росіяни атакували 73 "Шахедами" та 3 ракетами: скільки вдалося збити

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

09:08, 30 вересня Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

09:06, 30 вересня У КМВА заявили, що в Києві відбій повітряної тривоги.

09:01, 30 вересня Де оголошена тривога: дивіться карту

08:42, 30 вересня Повітряні сили наголосили: "Кропивницький – в укриття!".