Находиться там нужно, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь, сообщает 24 канал.
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О воздушной тревоге извещают жителей:
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Херсонской области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области;
- Луганская область;
- Харьковской области;
- Сумской области;
- Черниговской области.
Сообщают о запуске ракет
В сети сообщают об угрозе запуска ракет из:
- района Каспийского моря (Ту-95мс/Ту-160);
- Белгородской области;
- Черного моря.
В то же время, официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.