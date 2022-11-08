Находиться там нужно, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь, сообщает 24 канал.

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О воздушной тревоге извещают жителей:

  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Херсонской области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Луганская область;
  • Харьковской области;
  • Сумской области;
  • Черниговской области.

Сообщают о запуске ракет

В сети сообщают об угрозе запуска ракет из:

В то же время, официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.