Перебувати там потрібно, аж доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це правило рятує життя, інформує 24 канал.
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Про повітряну тривогу сповіщають жителів:
- Житомирської області;
- Вінницької області;
- Київської області;
- Черкаської області;
- Кіровоградської області;
- Дніпропетровської області;
- Херсонської області;
- Одеської області;
- Миколаївської області;
- Запорізької області;
- Донецької області;
- Луганської області;
- Харківської області;
- Сумської області;
- Чернігівської області.
Повідомляють по запуск ракет
У мережі повідомляють про загрозу запуску ракет з:
- району Каспійського моря (Ту-95мс / Ту-160);
- Білгородської області;
- Чорного моря.
Водночас офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.