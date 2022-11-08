Перебувати там потрібно, аж доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це правило рятує життя, інформує 24 канал.

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Про повітряну тривогу сповіщають жителів:

Житомирської області;

Вінницької області;

Київської області;

Черкаської області;

Кіровоградської області;

Дніпропетровської області;

Херсонської області;

Одеської області;

Миколаївської області;

Запорізької області;

Донецької області;

Луганської області;

Харківської області;

Сумської області;

Чернігівської області.

Повідомляють по запуск ракет

У мережі повідомляють про загрозу запуску ракет з:

району Каспійського моря (Ту-95мс / Ту-160);

Білгородської області;

Чорного моря.

Водночас офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.