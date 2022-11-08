Перебувати там потрібно, аж доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це правило рятує життя, інформує 24 канал.

Зауважте Вже витратили понад 80% ракет: у розвідці розповіли, скільки "Іскандерів" лишилося у Росії

Про повітряну тривогу сповіщають жителів:

  • Житомирської області;
  • Вінницької області;
  • Київської області;
  • Черкаської області;
  • Кіровоградської області;
  • Дніпропетровської області;
  • Херсонської області;
  • Одеської області;
  • Миколаївської області;
  • Запорізької області;
  • Донецької області;
  • Луганської області;
  • Харківської області;
  • Сумської області;
  • Чернігівської області.

Повідомляють по запуск ракет

У мережі повідомляють про загрозу запуску ракет з:

Водночас офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.