Все благодаря невероятной работе энергетиков. Об этом заявил генеральный директор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко.

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Скоро в Киеве могут быть графики

Коваленко надеется, что в ближайшее время Киев сможет вернуться в графики. Однако, когда это произойдет, следует упомянуть и использовать на практике все, что знают о пользовании электроприборами, особенно во время подготовки к праздникам.

Электроэнергию следует использовать ответственно, чтобы с снабжением не было перекосов. В частности, не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет.

Как получить компенсацию за покупку генератора

Директор отметил, что дополнительно к отключаемым централизованно домам добавляется значительное количество отключаемых самостоятельно.

Кроме того, городские власти получили 107 заявок ОСМД на компенсацию 70% стоимости приобретения генераторов для домов. Чтобы получить компенсацию, ОСМД должны обратиться в районные администрации с заявлением и пакетом документов.

Какая ситуация в энергосистеме