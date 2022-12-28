Все завдяки неймовірній роботі енергетиків. Про це заявив генеральний директор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

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Скоро у Києві можуть бути графіки

Коваленко сподівається, що найближчим часом Київ зможе повернутися до графіків. Однак, коли це станеться, варто згадати і використовувати на практиці все, що знають про користування електроприладами, особливо на час підготовки до свят.

Електроенергію слід використовувати відповідально, аби з постачанням не було перекосів. Зокрема, не вмикати у розетку все підряд у перші 15 хвилин після того, як дають світло.

Як отримати компенсацію за купівлю генератора

Директор зауважив, додатково до будинків, які відключають централізовано, додається значна кількість тих, хто відключається самостійно.

Крім того, міська влада отримала 107 заявок ОСББ на компенсацію 70% вартості придбання генераторів для будинків. Щоб отримати компенсацію, ОСББ мають звернутися до районних адміністрацій із заявою та пакетом документів.

Яка ситуація в енергосистемі