Як наслідок – зупинили деякі блоки електростанцій. Зима підтримує Україну. Завдяки відносно теплій погоді вже чотири дні поспіль вдається не застосовуються обмеження споживання у нічні години.

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Проте у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. У зв'язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень,

– мовиться у повідомленні.

Енергетики готові до будь-яких сценаріїв

В Укренерго наголосили, що енергосистема упродовж останніх трьох місяців пережила 9 ракетних та 12 атак БПЛА. Це спричинило масштабні пошкодження. Щоб все відновити, необхідний час та багато ресурсів. Наразі робота триває безперервно.

Російські окупанти не збираються зупинятися. Їхня мета – занурити Україну у темряву. Енергетики готові до будь-яких можливих сценаріїв. Енергосистему відновлюватимуть за будь-яких умов.

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