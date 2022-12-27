Про це ввечері 27 грудня повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко. За його словами, Київ з обмеженнями, але стабільно отримує електроенергію. Він підкреслив, що це перша добра новина.
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Київ все ще отримує світло з обмеженнями
Друга добра новина, як повідомив Коваленко, полягає в тому, що ці стабільні обсяги електроенергії вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж.
Водночас гендиректор YASNO зазначив, що не відомо, як працюватиме обладнання, якщо похолодає.
Але складно прогнозувати, як поведе себе обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте. Благо, Новий рік має бути при плюсах. Проте залишається ще найголовніша змінна – божевільний сусід і його ракети та іранські "шахіди",
– резюмував Коваленко.
Яка ситуація зі світлом у Києві
- У Києві досі складна ситуація після того, як Росія завдала ракетного удару 16 грудна, а також через 3 дні атакувала столицю "шахідами". Після обстрілів найважча ситуація була на Куренівці та Оболоні.
- Завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тому 25 грудня ситуація на Оболоні, Куренівці та Борщагівці покращилася.
- Станом на 27 грудня у Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють
- Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що заявив, що екстрені відключення світла в Києві можуть тривати всю зиму. За його словами, говорити про повернення до довоєнної ситуації поки що немає можливості.
- Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна може пройти новорічні свята без аварійних відключень світла. Але це можливо, якщо не буде нових масованих обстрілів.