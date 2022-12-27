Про це ввечері 27 грудня повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко. За його словами, Київ з обмеженнями, але стабільно отримує електроенергію. Він підкреслив, що це перша добра новина.

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Київ все ще отримує світло з обмеженнями

Друга добра новина, як повідомив Коваленко, полягає в тому, що ці стабільні обсяги електроенергії вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж.

Водночас гендиректор YASNO зазначив, що не відомо, як працюватиме обладнання, якщо похолодає.

Але складно прогнозувати, як поведе себе обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте. Благо, Новий рік має бути при плюсах. Проте залишається ще найголовніша змінна – божевільний сусід і його ракети та іранські "шахіди",

– резюмував Коваленко.

Яка ситуація зі світлом у Києві