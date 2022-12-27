Об этом вечером 27 декабря сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко. По его словам, Киев с ограничениями, но стабильно получает электроэнергию. Он подчеркнул, что это первая хорошая новость.

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Киев все еще получает свет с ограничениями

Вторая хорошая новость, как сообщил Коваленко, состоит в том, что эти стабильные объемы электроэнергии удается равномерно распределить из-за временных схем переподключения сетей.

В то же время гендиректор YASNO отметил, что неизвестно, как будет работать оборудование, если похолодает.

Но сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура упадет, а потребление вырастет. Благо Новый год должен быть при плюсах. Однако остается еще самая главная переменная – безумный сосед и его ракеты и иранские "шахиды",

– резюмировал Коваленко.

Какая ситуация со светом в Киеве