23 апреля, во время оформления ДТП на улице Русановской, полицейские получили ориентировку от коллег о том, что во дворе многоэтажек неизвестный с топором в руках провоцирует конфликт с людьми. Инспекторы были недалеко, поэтому решили проверить информацию.

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Подробности инцидента

Во время проверки вызова, недалеко от подъезда одного из домов полицейский Никита Капшученко обнаружил гражданина с топором в руках. Мужчина агрессивно кричал. Патрульный былготов применить оружие в случае чрезвычайной ситуации.

Поскольку в соответствии с частью 11 статьи 46 (Применение огнестрельного оружия) Закона Украины "О Национальной полиции" в сложившейся обстановке могли возникнуть основания для применения огнестрельного оружия, патрульный привел его в готовность и задержал злоумышленника,

– говорится в сообщении.

Увидев полицейского с пистолетом в руках, мужчина не совершал агрессии и выполнил все приказы. На видео из нагрудной камеры патрульного слышно, как ему аплодируют испуганные местные жители – они изрядно обрадовались, когда опасный человек оказался в наручниках.

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Мужчину госпитализировали в психиатрическое учреждение

После задержания мужчины правоохранители сообщили о происшествии Днепровскому управлению полиции и вызвали на место работников психиатрической медицинской помощи. Агрессивный гражданин был госпитализирован. К счастью, в результате происшествия пострадавших нет.