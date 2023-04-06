Инцидент произошел 6 апреля в Подольском районе Киева. Мужчина покинул свой автомобиль вблизи остановки общественного транспорта, информирует 24 Канал.

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Мужчина показал удостоверение Офиса генпрокурора

На записи, которую обнародовали в соцсети можно увидеть, как к инспектору по парковке подходит мужчина. Он сразу начал ругаться и спрашивать, где его автомобиль. Сотрудник коммунальной службы спокойно ответил, что машину забрали на штрафплощадку. После этого водитель начал ссориться с инспектором, что его автомобиль эвакуировали, на что получил ответ – транспорт припарковали, нарушая правила дорожного движения.

После этого владелец автомобиля начал орать на работника коммунальной службы. Когда инспектор попросил предоставить документы, автовладелец показал удостоверение, вероятно, сотрудника Офиса генпрокурора. Согласно документам, нарушителем якобы оказался Николай Николаевич Закриничный. Однако мужчина очень быстро убрал удостоверение и спрятал его в карман.

Некоторое время мужчина еще ругался с инспектором по парковке, употребляя брань. Позже он сфотографировал работника коммунальной службы и ушел с места происшествия.

На старой версии сайта Генеральной прокуратуры Украины действительно есть сотрудник по имени Николай Николаевич Закриничный. Там отмечено, что он занимал должность "коменданта отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины".



Закриничний действительно указан как сотрудник Офиса генпрокурора / Скриншот из старой версии сайта

Муж обругал инспектора: смотрите видео

В Патрульной полиции Киева в комментарии 24 канала сообщили, что выясняют все подробности инцидента.

В Киеве временно не будут взиматься оплата за парковку

Во вторник, 4 апреля, власти столицы сообщили о временной приостановке снятие оплаты за парковку на муниципальных площадках. Пока точно неизвестно, как долго продлится этот временный период, когда простой на площадках парковка будет бесплатным.

Кроме того, инспекторы в этот период не будут штрафовать водителей за неуплату парковки. Однако это ни в коем случае не освобождает владельцев автомобилей от соблюдения правил дорожного движения и парковки исключительно в специально отведенных для этого местах.