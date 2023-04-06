Інцидент відбувся 6 квітня у Подільському районі Києва. Чоловік покинув свій автомобіль поблизу зупинки громадського транспорту, інформує 24 Канал.

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Чоловік показав посвідчення Офісу генпрокурора

На записі, який оприлюднили у соцмережі можна побачити, як до інспектора з паркування підходить чоловік. Він відразу почав лаятися і запитувати, де його автомобіль. Працівник комунальної служби спокійно відповів, що машину забрали на штрафмайданчик. Після цього водій почав сваритися з інспектором, чого його автомобіль евакуювали, на що отримав відповідь – транспорт припаркували, порушуючи правила дорожнього руху.

Згодом власник автомобіля почав кричати на працівника комунальної служби. Коли інспектор попросив надати документи, то автовласник показав посвідчення, ймовірно, співробітника Офісу генпрокурора. Згідно з документами, порушником нібито виявився Микола Миколайович Закриничний. Проте чоловік дуже швидко прибрав посвідчення й заховав його до кишені.

Деякий час чоловік ще лаявся з інспектором з паркування, вживаючи лайку. Пізніше він сфотографував працівника комунальної служби й пішов з місця події.

На старій версії сайту Генеральної прокуратури України дійсно є співробітник на ім'я Микола Миколайович Закриничний. Там зазначено, що він обіймав посаду "коменданта відділу експлуатації будівель і споруд та соціального забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту інформаційних технологій‚ документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України".



Закриничний дійсно зазначений як співробітник Офісу генпрокурора / Скриншот зі старої версії сайту

Чоловік облаяв інспектора: дивіться відео

У Патрульній поліції Києва в коментарі 24 Каналу повідомили, що з'ясовують усі подробиці інциденту.

Також команда 24 Каналу надіслала запит до Офісу генпрокурора, аби отримати детальну інформацію щодо інциденту.

У Києві тимчасово не стягуватимуть оплату за паркування

У вівторок, 4 квітня, влада столиці повідомила про тимчасове призупинення знімання оплати за паркування на муніципальних майданчиках. Поки точно невідомо, як довго триватиме цей тимчасовий період, коли простій на майданчиках паркування буде безплатний.

Окрім того, інспектори у цей період не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування. Проте це в жодному разі це не звільняє власників автівок від дотримання правил дорожнього руху та паркування винятково у спеціально відведених для цього місцях.