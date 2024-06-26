Злоумышленников задержали. Детали рассказали в Киевской городской прокуратуре и Офисе генерального прокурора.

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Злоумышленники тщательно спланировали нападение

По данным следствия, подозреваемые следили за женщиной, зная, что она будет перевозить 3 миллиона гривен. Для того, чтобы отслеживать ее передвижения по городу, на автомобиль потерпевшей установили трекер.

В день нападения 2 из участников преступной группы ждали женщину возле ее дома на Печерске.

"Увидев потерпевшую, они распылили ей в лицо слезоточивый газ и вырвали из рук женщины два полиэтиленовых пакета черного цвета, в которых было 3 миллиона гривен. При этом подозреваемые были одеты в камуфляжную форму, выдавая себя за военных", – говорится в сообщении правоохранителей.



Правоохранители установили все детали следствия / Фото Нацполиции

Нападавшие сбежали

С места преступления нападавшие скрылись на автомобиле, владельцем которого является один из них. Затем они встретились с двумя другими участниками группы и пересели в их автомобиль. Деньги злоумышленники потратили по своему усмотрению.

Всех участников нападения задержали правоохранители. Сейчас им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В прокуратуре уточнили, что в преступную группу входят уроженцы Херсонщины 27 и 38 лет и уроженцы Луганщины 31 и 35 лет.



Все нападавшие установлены / Фото прокуратуры



Мужчины действовали совместно / Фото прокуратуры



Злоумышленников задержали / Фото прокуратуры



Злоумышленники знали, что женщина будет иметь при себе такую сумму денег / Фото прокуратуры

Фигурантам объявили подозрение

Правоохранители сообщили, что во время обысков по их месту жительства следователи изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчин к совершению разбойного нападения.

Сообщников сотрудники полиции задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили им о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины – разбой.

Сд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.